1)Первое число равно 6,3 и составляет 3/7второго числа.Третье число состовляет 2/3 второго.Найдите второе и третье числа. 2)Первое число 8,1.Второе число составляет 5/9 от первого числа и 3/4 от третьего числа.Найдите второе...
Математика
1)Первое число равно 6,3 и составляет 3/7второго числа.Третье число состовляет 2/3 второго.Найдите второе и третье числа. 2)Первое число 8,1.Второе число составляет 5/9 от первого числа и 3/4 от третьего числа.Найдите второе и третье числа. Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х 2-е число 8,1 * 5/9 = 4,5 2-е число (3/7 х 1-е число х 3 -е число (3/7)х = 6,3 (3/4)х = 4,5 3х/7 = 6,3 3х/4 = 4,5 3х = 7 * 6,3 3х = 4 * 4,5 3х = 44,10 3х = 18 х = 14,70 2-е число х = 6 3-е число 14,70 * 2/3 = 9,80 3 -е число Ответ: 2) 14,7 3) 9,8 Ответ: 2) 4,5 3) 6
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