1)Первое число равно 6,3 и составляет 3/7второго числа.Третье число состовляет 2/3 второго.Найдите второе и третье числа. 2)Первое число 8,1.Второе число составляет 5/9 от первого числа и 3/4 от третьего числа.Найдите второе...

Математика

1)Первое число равно 6,3 и составляет 3/7второго числа.Третье число состовляет 2/3 второго.Найдите второе и третье числа. 2)Первое число 8,1.Второе число составляет 5/9 от первого числа и 3/4 от третьего числа.Найдите второе и третье числа. Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость