1)Первое число равно 6,3 и составляет 3/7второго числа.Третье число состовляет 2/3 второго.Найдите второе и третье числа.    2)Первое число 8,1.Второе число составляет 5/9 от первого числа и 3/4 от третьего числа.Найдите второе...

Математика
1)Первое число равно 6,3 и составляет 3/7второго числа.Третье число состовляет 2/3 второго.Найдите второе и третье числа.    2)Первое число 8,1.Второе число составляет 5/9 от первого числа и 3/4 от третьего числа.Найдите второе и третье числа. Помогите пожалуйста!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х       2-е число                                                   8,1 * 5/9 = 4,5  2-е число (3/7 х    1-е число                                               х      3 -е число (3/7)х = 6,3                                                         (3/4)х = 4,5 3х/7 = 6,3                                                            3х/4 = 4,5 3х = 7 * 6,3                                                           3х = 4 * 4,5 3х = 44,10                                                            3х = 18 х = 14,70   2-е число                                            х = 6     3-е число 14,70 * 2/3 = 9,80    3 -е число                          Ответ: 2) 14,7     3) 9,8                                      Ответ: 2) 4,5      3) 6
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