Реши задачу: Длина аквариума прямоугольной формы 90 см, ширина равна 2|3 (две пятых) длины, а высота составляет 5|6 ( пять шестых) ширины. Найди объём аквариума.

Математика
Реши задачу: Длина аквариума прямоугольной формы 90 см, ширина равна 2|3 (две пятых) длины, а высота составляет 5|6 ( пять шестых) ширины. Найди объём аквариума.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)90:3*2=60-ширина 2)60:6*5=50-высота 3)60*50*90=270000см в кубе 
Гость:
90:3х2=60(см)-ширина 60:6х5=50(см)-высота 90х60х50=270000(см3)-объём аквариума Ответ:270000см3-объём прямоугольного аквариума
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