Реши задачу: Длина аквариума прямоугольной формы 90 см, ширина равна 2|3 (две пятых) длины, а высота составляет 5|6 ( пять шестых) ширины. Найди объём аквариума.

Математика

Реши задачу: Длина аквариума прямоугольной формы 90 см, ширина равна 2|3 (две пятых) длины, а высота составляет 5|6 ( пять шестых) ширины. Найди объём аквариума.

Автор: Гость