скорость поезда 85 км/ч. сколько километров пройдёт поезд за 5 ч; за 0,1 ч; за 3,8 ч; за 1,5 ч; за 0,4 ч? (кто решит поставлю лучшее решение)
Математика
скорость поезда 85 км/ч. сколько километров пройдёт поезд за 5 ч; за 0,1 ч; за 3,8 ч; за 1,5 ч; за 0,4 ч? (кто решит поставлю лучшее решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
425 , 8,5 , 323, 127,5 , 34 85*5=425 км 85*0,1=8,5 км 85*3,8=323км 85*1,5=127,5 км 85*0,4=34 км
Гость:
85 км/ч * 5 ч = 425 км 0,1 часа = 6 мин 85 км/ч : 10 = 8,5 км (или 85*0,1 = 8,5 км) 3,8 часа = 228 мин 85 км/ч : 60 * 228 = 322,99 км = 323 км (или 85*3,8 = 323 км) 1,5 часа = 90 мин 85 км/ч : 60 * 90 = 127,49 км = 127,5 км (или 85*1,5 = 127,5 км) 0,4 часа = 24 мин 85 км/ч : 60 * 24 = 33,99 км = 34 км (или 85*0,4 ч = 34 км) Выбирай любое решение, какое понравится
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