скорость поезда 85 км/ч. сколько километров пройдёт поезд за 5 ч; за 0,1 ч; за 3,8 ч; за 1,5 ч; за 0,4 ч? (кто решит поставлю лучшее решение)

Математика

скорость поезда 85 км/ч. сколько километров пройдёт поезд за 5 ч; за 0,1 ч; за 3,8 ч; за 1,5 ч; за 0,4 ч? (кто решит поставлю лучшее решение)

Автор: Гость