Предпосылки образования СССР политические? экономические? идеологические? ментальные?
Обществознание
Предпосылки образования СССР политические? экономические? идеологические? ментальные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политический- Октябрьская Революция 1917 года, политический авторитет среди рабочих и победа в Гражданской войне. Экономические- жесткая политика военного коммунизма, и затем НЭП. Централизация экономического аппарата страна. Идеологические- "Вся власть пролетариату" Политический лидер из народа(В.И. Ленин) идеологический авторитет партии большевиков. А вот что такое ментальные- я почему то не знаю:-(
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