Предпосылки образования СССР  политические? экономические? идеологические? ментальные? 

Обществознание
Предпосылки образования СССР  политические? экономические? идеологические? ментальные? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политический- Октябрьская Революция 1917 года, политический авторитет среди рабочих и победа в Гражданской войне.  Экономические- жесткая политика военного коммунизма, и затем НЭП. Централизация экономического аппарата страна.  Идеологические- "Вся власть пролетариату" Политический лидер из народа(В.И. Ленин) идеологический авторитет партии большевиков.  А вот что такое ментальные- я почему то не знаю:-(
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