Предпосылки образования СССР  политические? экономические? идеологические? ментальные? 

Гость: Гость:

Политический- Октябрьская Революция 1917 года, политический авторитет среди рабочих и победа в Гражданской войне. Экономические- жесткая политика военного коммунизма, и затем НЭП. Централизация экономического аппарата страна. Идеологические- "Вся власть пролетариату" Политический лидер из народа(В.И. Ленин) идеологический авторитет партии большевиков. А вот что такое ментальные- я почему то не знаю:-(