Помогите написать что мой младший брат мой самый лучший друг. И почему. Только давайте побысрее!!!!!

Гость: Гость:

Мне уже 14 лет. Помню, раньше я всегда просил у мамы братика. И вот три года назад у меня появился младший братик. Конечно, я не могу погонять с ним на велосипеде или что-то обсудить. Но всё равно, мой младший брат самый лучший друг. Мне нравится, когда мы идём с ним гулять, он вкладывает свою маленькую ручку в мою ладонь, и довольно улыбается. С братиком можно поиграть в прятки. Он такой доверчивый. Если один раз нашёл меня к каком-либо месте, то второй раз пытается искать именно в том же месте. Брат всегда поделится со мной конфетой, так уж мама его приучила. Мы вместе смотрим мультики. Когда этот малыш идёт вечером мыться, он всегда зовёт меня с собой. Смеётся, когда я обрызгиваю его водой. У меня самый лучший брат! И не только потому, что радуется мне, когда я прихожу со школы или с тренировок, а ещё и потому, что он меня уважает. Я старший. Я для него авторитет!