при составления плана экономисты на хлебозаводе стали изучать производительность работы пекарей. Во сколько раз увеличится количество выпекаемых булок за смену, если производительность пекаря увеличится в 3 раза?
Математика
при составления плана экономисты на хлебозаводе стали изучать производительность работы пекарей. Во сколько раз увеличится количество выпекаемых булок за смену, если производительность пекаря увеличится в 3 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество булок за смену пропорционально количеству пекарей и производительности каждого пекаря. Если число пекарей не меняется, а производительность каждого вырастет в 3 раза, то и общее количество выпекаемых булок увеличится в 3 раза.
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