очень срочно помогите изобразите на координатной плоскости множество точек удовлетворяющих условию x=y и -2 ≤ x≤3

Гость: Гость:

всё переносим в лево имеем: (y-1)(x-3)(x+3)>=0это всё равно что нарисовать на плоскости три области y>=1 x>=3 ==== y<=1 -3<=x<=3 ==== y>=1 x<=-3 парабалы там никакой нет, бландинко неправа