очень срочно помогите изобразите на координатной плоскости множество точек удовлетворяющих условию x=y и -2 ≤ x≤3
Математика
очень срочно помогите изобразите на координатной плоскости множество точек удовлетворяющих условию x=y и -2 ≤ x≤3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всё переносим в лево имеем: (y-1)(x-3)(x+3)>=0это всё равно что нарисовать на плоскости три области y>=1 x>=3 ==== y<=1 -3<=x<=3 ==== y>=1 x<=-3 парабалы там никакой нет, бландинко неправа
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