Маша купила яблоки,персики,груши и урюк. Всего фруктов 38кг. Яблоки и груша 25кг, яблоки и персики 17кг, яблоки и урюк 16кг. Сколько весит каждый из фруктов?
Математика
Маша купила яблоки,персики,груши и урюк. Всего фруктов 38кг. Яблоки и груша 25кг, яблоки и персики 17кг, яблоки и урюк 16кг. Сколько весит каждый из фруктов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+25-х+17+х+16-х=38 -2х+58=38 -2х=38-58 -2х=-20 х=10 кг яблок 25-10=15 кг груш 17-10=7 кг персиков 16-10= 6 кг урюка
Гость:
вся масса=38кг тогда: 38-25=13кг-это будут персики и урюки 17 +16=33 кг-это будет яблоки+персики и яблоки+урюк 33-13=20кг-это яблоки вдвойне 20:2=10 кг яблок 25-10=15кг груши 17-10=7кг персик 16-10=6кг урюк
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