Маша купила яблоки,персики,груши и урюк. Всего фруктов 38кг. Яблоки и груша 25кг, яблоки и персики 17кг, яблоки и урюк 16кг. Сколько весит каждый из фруктов?

Математика

Маша купила яблоки,персики,груши и урюк. Всего фруктов 38кг. Яблоки и груша 25кг, яблоки и персики 17кг, яблоки и урюк 16кг. Сколько весит каждый из фруктов?

Автор: Гость