Бассейн объемом 7200 литров наполняют из двух кранов за 120 мин, через один кран наливается 25 литров в минуту. Сколько литров в минуту пропускает второй кран?

Математика
Бассейн объемом 7200 литров наполняют из двух кранов за 120 мин, через один кран наливается 25 литров в минуту. Сколько литров в минуту пропускает второй кран?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7200 : 120 = 60 литров за 1 минуту два крана 2)60 - 25 = 35 литров за 1 минуту прпускает второй кран.
Гость:
7200 : 120 = 60 литров  наполняют за минуту из двух кранов  60 - 25 = 35 литров  прпускает второй кран. Ответ: 35 литров в минуту пропускает второй кран.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Что означает повышения температуры тела согласно теории молекулярного строения вещества?
Ответить
Математика
Маша купила яблоки,персики,груши и урюк. Всего фруктов 38кг. Яблоки и груша 25кг, яблоки и персики 17кг, яблоки и урюк 16кг. Сколько весит каждый и...
Ответить
Русский язык
Помогите написать что мой младший брат мой самый лучший друг. И почему. Только давайте побысрее!!!!!
Ответить
Математика
очень срочно помогите изобразите на координатной плоскости множество точек удовлетворяющих условию x=y и -2 ≤ x≤3
Ответить
Математика
при составления плана экономисты на хлебозаводе стали изучать производительность работы пекарей. Во сколько раз увеличится количество выпекаемых бу...
Ответить