Коля ловил рыбу.3 рыбки он отдал коту,и это была четверть его улова за день.известно,что утром он поймал 7 рыб.Сколько рыб он поймал вечером?

Математика

Коля ловил рыбу.3 рыбки он отдал коту,и это была четверть его улова за день.известно,что утром он поймал 7 рыб.Сколько рыб он поймал вечером?

Автор: Гость