Коля ловил рыбу.3 рыбки он отдал коту,и это была четверть его улова за день.известно,что утром он поймал 7 рыб.Сколько рыб он поймал вечером?
Математика
Коля ловил рыбу.3 рыбки он отдал коту,и это была четверть его улова за день.известно,что утром он поймал 7 рыб.Сколько рыб он поймал вечером?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 х 4 = 12 рыбок поймал за день 2)12 - 7 = 5 рыбок коля поймал вечером.
Гость:
3*4=12 рыб поймал всего 12-7=5 рыб поймал вечером Ответ:Коля вечером поймал 5 рыб.
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