Имеет ли значение суффикс у глагола обоснуйте свой ответ

Русский язык
Имеет ли значение суффикс у глагола обоснуйте свой ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, имеет значение, потому что при изменении суффикса можно изменить например время глагола: готовить - он приготовил суффикс Л прошедшего времени)
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