В окружность с центром 0 вписан угол абс, равный 42 градуса. Точки а и с лежат на окружности. Найдите углы треугольника 0АС?

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угол ABC- вписанный она равен половине дуги на которую опирается=> угол AOC- центральный угол он равен дуге на которую опирается=> дуга АС=42*2=84градуса=> угол АОС=84градуса треугольник АОС равнобедренный так как АО=ОС радиусы окружности сумма углов треугольника=180 градусов углы САО и ОСА= 180-84=96:2=48 градусов ответ: угол АОС=84градуса, угол САО=48 градусов, угол ОСА=48 градусов