Бассейн объемом 7200 литров наполняют из двух крановза 120 мин, через один кран наливается 25 литров в минуту. Сколько литров в минуту пропускает второй кран?
Математика
Бассейн объемом 7200 литров наполняют из двух крановза 120 мин, через один кран наливается 25 литров в минуту. Сколько литров в минуту пропускает второй кран?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7200 : 120 = 60 литров за 1 минуту два крана 2) 60 - 25 = 35 литров за 1 минуту пропускает второй кран.
Гость:
1) 7200:120=60(л)за одну минуту два крана 2)60-25=35(л)за одну минуту пропускает второй кран
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