Бассейн объемом 7200 литров наполняют из двух крановза 120 мин, через один кран наливается 25 литров в минуту. Сколько литров в минуту пропускает второй кран?

Математика

Бассейн объемом 7200 литров наполняют из двух крановза 120 мин, через один кран наливается 25 литров в минуту. Сколько литров в минуту пропускает второй кран?

Автор: Гость