биквадратные уравнения, дробь в верху х в квадрате + 4 х внизу х+2=дробь в верху 2х+3 внизу 3
Алгебра
биквадратные уравнения, дробь в верху х в квадрате + 4 х внизу х+2=дробь в верху 2х+3 внизу 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х^2+4х) / (х^2+2) = (2x+3) / 3 (Это не биквадратое уравнение) Решаем крест на крест 3(х^2+4x) = (2x+3)(x^2+2) 3x^2+12x = 2x^2+3x^2+4x+6 3x^2+12x-5x^2-4x-6 = 0 -2x^2+8x-6 = 0 Решаем квадратное уравнение Д = 64-4*(-2)*(-6) = 16 х1 = 1 х2 = 3
Гость:
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