чем обусловлена непрерывность восходящего тока воды у растений?
Биология
чем обусловлена непрерывность восходящего тока воды у растений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По восходящему пути транспортируются неорганические вещества (вода, минеральный соли) из зоны всасывания корня в вышлежащие органы. Эти неорганические вещества передвигаются по сосудам (которые образованы мертвыми клетками) за счет корневого давления. Из зеленых частей растения транспортируются органические вещества (пятиуглеродный сахар) в низлежащие органы. Органические вещества транспортируются по сетовидным трубкам (которые образованы живыми клетками).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
бригада лесорубов заготовила за три дня 284 кубометра дров.Причем. в первый день она заготовила на пять кубометров меньше плана,а за второй и трети...
Математика
Бассейн объемом 7200 литров наполняют из двух крановза 120 мин, через один кран наливается 25 литров в минуту. Сколько литров в минуту пропускает в...
Геометрия
В окружность с центром 0 вписан угол абс, равный 42 градуса. Точки а и с лежат на окружности. Найдите углы треугольника 0АС?
Физика
Прямоугольный сосуд вместимостью 2 л наполовину наполнен водой и наполовину керосином . Дно сосуда имеет форму квадрата со стороны 10 см . каково д...