чем обусловлена непрерывность восходящего тока воды у растений?

Гость: Гость:

По восходящему пути транспортируются неорганические вещества (вода, минеральный соли) из зоны всасывания корня в вышлежащие органы. Эти неорганические вещества передвигаются по сосудам (которые образованы мертвыми клетками) за счет корневого давления. Из зеленых частей растения транспортируются органические вещества (пятиуглеродный сахар) в низлежащие органы. Органические вещества транспортируются по сетовидным трубкам (которые образованы живыми клетками).