о чём говорится в рассказе Л. Н. Андреева " Кусака"

Литература
о чём говорится в рассказе Л. Н. Андреева " Кусака"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о том что люди изменчивы и подкупливы  у них нет совести 
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