давление,развиваемое насосом водонапорной башни, равно 78кПа.На какую высоту сможет поднимать воду такой насос?
Физика
давление,развиваемое насосом водонапорной башни, равно 78кПа.На какую высоту сможет поднимать воду такой насос?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столб воды который может быть в башне даёт давление p=hÞg Þ-плотность воды 1000кг/м3 Как только это давление станет больше давления насоса,насос не сможет больше качать. h-высота столба воды Тогда 78кПа=Þgh h=78кПа/Þg подставляем данные: h=78кПа/(1000кг/м3*10м/c2) h=7,8м
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