а) 2х(в квадрате)-3-14 --------------------------- = 0       х+2 б) х-3             2х-1     ------------ = -----------        х            реки х+24 в) 1            ------- - х+1 = 0   х-1 задание2 моторная лодка прошла 10 км ...

Алгебра
а) 2х(в квадрате)-3-14 --------------------------- = 0       х+2 б) х-3             2х-1     ------------ = -----------        х            реки х+24 в) 1            ------- - х+1 = 0   х-1 задание2 моторная лодка прошла 10 км по озеру и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 1ч. найти собственную скорость лодки, если скорость течения 3 км/ч задание 3 периметр прямоугольника - 7 см а его площадь - 3 см найти диагональ  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 2x/2 -3-14=0 2x/2=14+3 2x/2=17 x/2=8,5 б) 1/x-1 - x+1/1=0 1-(x+1)(x-1) =0 (x+1)(x-1)=1  x/2-1=1 x/2=2 
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