а) 2х(в квадрате)-3-14 --------------------------- = 0 х+2 б) х-3 2х-1 ------------ = ----------- х реки х+24 в) 1 ------- - х+1 = 0 х-1 задание2 моторная лодка прошла 10 км ...
Алгебра
а) 2х(в квадрате)-3-14 --------------------------- = 0 х+2 б) х-3 2х-1 ------------ = ----------- х реки х+24 в) 1 ------- - х+1 = 0 х-1 задание2 моторная лодка прошла 10 км по озеру и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 1ч. найти собственную скорость лодки, если скорость течения 3 км/ч задание 3 периметр прямоугольника - 7 см а его площадь - 3 см найти диагональ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 2x/2 -3-14=0 2x/2=14+3 2x/2=17 x/2=8,5 б) 1/x-1 - x+1/1=0 1-(x+1)(x-1) =0 (x+1)(x-1)=1 x/2-1=1 x/2=2
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