а) 2х(в квадрате)-3-14 --------------------------- = 0 х+2 б) х-3 2х-1 ------------ = ----------- х реки х+24 в) 1 ------- - х+1 = 0 х-1 задание2 моторная лодка прошла 10 км ...

Алгебра

а) 2х(в квадрате)-3-14 --------------------------- = 0 х+2 б) х-3 2х-1 ------------ = ----------- х реки х+24 в) 1 ------- - х+1 = 0 х-1 задание2 моторная лодка прошла 10 км по озеру и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 1ч. найти собственную скорость лодки, если скорость течения 3 км/ч задание 3 периметр прямоугольника - 7 см а его площадь - 3 см найти диагональ

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