Часы лежат на столе циферблатом вверх. минутная стрелка сейчас указывает на юго-восток. через сколько минут она будет указывать на северо-восток?

Алгебра

Часы лежат на столе циферблатом вверх. минутная стрелка сейчас указывает на юго-восток. через сколько минут она будет указывать на северо-восток?

Автор: Гость