Часы лежат на столе циферблатом вверх. минутная стрелка сейчас указывает на юго-восток. через сколько минут она будет указывать на северо-восток?
Алгебра
Часы лежат на столе циферблатом вверх. минутная стрелка сейчас указывает на юго-восток. через сколько минут она будет указывать на северо-восток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через 45 минут. нарисуй часы и стороны света и все будет понятно
Гость:
Через 45 минут, если только точно северо-восток,северо -восток .т.е. не считая градусов. Т.е. все все румбы по 45 градусов.
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