какую силу надо приложит, чтобы поднять под водой камень массой 600кг, объемом 0,23м куб?

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Выталкивающая сила,действующая на тело,погруженное в жидкость равна весу вытесненной телом жидкости. 1м3 = 1000см3 Значит 0,23м3=230см3 Вес одного см3 воды равно 1кг Значить выталкивающая сила равна 230 кг Значить чтобы поднять под водой камень массой 600кг равна 600-230=370кг Ответ:370кг