какую силу надо приложит, чтобы поднять под водой камень массой 600кг, объемом 0,23м куб?
Физика
какую силу надо приложит, чтобы поднять под водой камень массой 600кг, объемом 0,23м куб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выталкивающая сила,действующая на тело,погруженное в жидкость равна весу вытесненной телом жидкости. 1м3 = 1000см3 Значит 0,23м3=230см3 Вес одного см3 воды равно 1кг Значить выталкивающая сила равна 230 кг Значить чтобы поднять под водой камень массой 600кг равна 600-230=370кг Ответ:370кг
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