Найдите площадь секторов на который разбивают круг 2 радиуса, если между ними 36 градусов а радиус окр 4м
Геометрия
Найдите площадь секторов на который разбивают круг 2 радиуса, если между ними 36 градусов а радиус окр 4м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sкр.сектора=ПR^2/360 * a a-это альфа угол между радуусами S= П4^2/360*36 S=1,6П
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