Найдите площадь секторов на который разбивают круг 2 радиуса, если между ними 36 градусов а радиус окр 4м

Геометрия

Найдите площадь секторов на который разбивают круг 2 радиуса, если между ними 36 градусов а радиус окр 4м

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