найди уравнения ,решённые витей неправильно,и исправь их 768-х=200 х=768+200 х=968 y+200=419=190 y=200=609 y=609-200 y=409 c*2 =6*90 c*2=540 c=540:2 c=270
Математика
найди уравнения ,решённые витей неправильно,и исправь их 768-х=200 х=768+200 х=968 y+200=419=190 y=200=609 y=609-200 y=409 c*2 =6*90 c*2=540 c=540:2 c=270
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
768-х = 200 y+200 = 419 y+200 = 419=190 х = 768-200 у = 419-200 y+200 = 419-190 х = 568 у = 219 у+200 = 229 у = 229-200 у = 9
Гость:
768-х=200 х=768-200 х=568 проверка: 768-568=200 200=200 y+200=419+190 y+200=609 y=609-200 y=409 проверка: 409+200=419+190 609=609
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