найди уравнения ,решённые витей неправильно,и исправь их 768-х=200           х=768+200 х=968        y+200=419=190 y=200=609 y=609-200 y=409   c*2 =6*90 c*2=540 c=540:2 c=270

Математика
найди уравнения ,решённые витей неправильно,и исправь их 768-х=200           х=768+200 х=968        y+200=419=190 y=200=609 y=609-200 y=409   c*2 =6*90 c*2=540 c=540:2 c=270
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
768-х = 200          y+200 = 419                y+200 = 419=190 х = 768-200          у = 419-200                 y+200 = 419-190 х = 568                 у = 219                       у+200 = 229                                                              у = 229-200                                                              у = 9
Гость:
768-х=200 х=768-200 х=568 проверка: 768-568=200 200=200     y+200=419+190 y+200=609 y=609-200 y=409 проверка: 409+200=419+190 609=609
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