если sin угла равен 1 чему равен tg помогите плиз срочно надо

Геометрия
если sin угла равен 1 чему равен tg помогите плиз срочно надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(a)=1 =>a=90 tg(90) - не определен 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Объясните смысл пословиц и поговорок: 1. Не бойся закона, бойся судьи 2.Закон суров, но это закон 3.Хоть бы все законы пропали, лишь бы люди правло...
Ответить
Физика
какую силу надо приложит, чтобы поднять под водой камень массой 600кг, объемом 0,23м куб?
Ответить
Математика
найди уравнения ,решённые витей неправильно,и исправь их 768-х=200           х=768+200 х=968        y+200=419=190 y=200=609 y=609-200 y=409   c*2 =...
Ответить
Геометрия
Найдите площадь секторов на который разбивают круг 2 радиуса, если между ними 36 градусов а радиус окр 4м
Ответить
Русский язык
однокоренные слова к слову шевельнуться
Ответить