если sin угла равен 1 чему равен tg помогите плиз срочно надо
Геометрия
если sin угла равен 1 чему равен tg помогите плиз срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(a)=1 =>a=90 tg(90) - не определен
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