Составить уравнение химичиских рякций по схеме P+O2-- больше P2O5 Zn+HCI2+H2 CaCO3-- больше CaO+CO2 Al+S-- больше Al2S3 ПОМОГИТЕ СРОЧНО HELP
Химия
Составить уравнение химичиских рякций по схеме P+O2-- больше P2O5 Zn+HCI2+H2 CaCO3-- больше CaO+CO2 Al+S-- больше Al2S3 ПОМОГИТЕ СРОЧНО HELP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4P+5O2-->2P2O5 2 Zn + 2 HCI = 2 ZnCI + H2. CaCO3-->CaO+CO2 2Al+3S-Al2S3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
С июня ежемесячная плата за квартиру увеличивается на 6% и семье придется платить 901 р.Сколько рублей платит семья за квартиру теперь и на сколько...
География
Объясните смысл пословиц и поговорок: 1. Не бойся закона, бойся судьи 2.Закон суров, но это закон 3.Хоть бы все законы пропали, лишь бы люди правло...
Физика