Составить уравнение химичиских рякций по схеме P+O2-- больше P2O5 Zn+HCI2+H2 CaCO3-- больше CaO+CO2 Al+S-- больше Al2S3 ПОМОГИТЕ СРОЧНО HELP

Химия
Составить уравнение химичиских рякций по схеме P+O2-- больше P2O5 Zn+HCI2+H2 CaCO3-- больше CaO+CO2 Al+S-- больше Al2S3 ПОМОГИТЕ СРОЧНО HELP
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4P+5O2-->2P2O5  2 Zn + 2 HCI = 2 ZnCI + H2.  CaCO3-->CaO+CO2 2Al+3S-Al2S3
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