Составить уравнение химичиских рякций по схеме P+O2-- больше P2O5 Zn+HCI2+H2 CaCO3-- больше CaO+CO2 Al+S-- больше Al2S3 ПОМОГИТЕ СРОЧНО HELP

Химия

Составить уравнение химичиских рякций по схеме P+O2-- больше P2O5 Zn+HCI2+H2 CaCO3-- больше CaO+CO2 Al+S-- больше Al2S3 ПОМОГИТЕ СРОЧНО HELP

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