4. В клетках таблицы, содержащей 4 строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в каждом столбце – 15. Можно ли осуществить требуемое? Если «да», то покажите, как; ...

Математика

4. В клетках таблицы, содержащей 4 строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в каждом столбце – 15. Можно ли осуществить требуемое? Если «да», то покажите, как; если «нет», то объясните, почему.

Автор: Гость