4. В клетках таблицы, содержащей 4 строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в каждом столбце – 15. Можно ли осуществить требуемое? Если «да», то покажите, как; ...
Математика
4. В клетках таблицы, содержащей 4 строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в каждом столбце – 15. Можно ли осуществить требуемое? Если «да», то покажите, как; если «нет», то объясните, почему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма чисел по строкам равна------- 4*28 = 112 а сумма тех же чисел по столбцам ---------- 7*15 = 105 поэтому осуществить требуемое нельзя!
Гость:
Сумма чисел по строкам равна------- 4*28 = 112 а сумма тех же чисел по столбцам ---------- 7*15 = 105 поэтому осуществить требуемое нельзя! это верное решение сами вот вчера решали эту олимпиаду
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