последовательность(an) -арифметическая прогрессия. Найдите сумму первых шести её членов, если а2=11, а3=8, а4=5
Алгебра
последовательность(an) -арифметическая прогрессия. Найдите сумму первых шести её членов, если а2=11, а3=8, а4=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d=a3-a2=8-11=-3 a4=a1+(n-1)d a4=a1+3*(-3) 5=a1-9 a1=14 S6=a1+((n-1)d)*n/2 /этот знак значит дробь КО ВСЕМУ ВЫРАЖЕНИЮ S6=(14+5*(-3))*6/2 s6=-3
Гость:
d=a2-a3 подстовляем наши значения d= 8-11=-3 a4=a1+(n-1)*d a4=a1+(-3)*3 т.к. a4=5 то 5=a1-9 a1=9+5 a1=14 S6=a1+(n-1)*d)*n\2 S6=(14+5*(-3))*6\2 S6=-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
по репродукции картины П.А. Федотова *Прогулка* (1837) определите , кто на ней изображен ,во что одет.
Физика
Математика
4. В клетках таблицы, содержащей 4 строки и 7 столбцов, нужно расставить натуральные числа так, чтобы их сумма в каждой строке равнялась 28, а в ка...
Химия
Составить уравнение химичиских рякций по схеме P+O2-->P2O5 Zn+HCI2+H2 CaCO3-->CaO+CO2 Al+S-->Al2S3 ПОМОГИТЕ СРОЧНО HELP