последовательность(an) -арифметическая прогрессия. Найдите сумму первых шести её членов, если а2=11, а3=8, а4=5

Гость: Гость:

d=a3-a2=8-11=-3 a4=a1+(n-1)d a4=a1+3*(-3) 5=a1-9 a1=14 S6=a1+((n-1)d)*n/2 /этот знак значит дробь КО ВСЕМУ ВЫРАЖЕНИЮ S6=(14+5*(-3))*6/2 s6=-3