по репродукции картины П.А. Федотова *Прогулка* (1837) определите , кто на ней изображен ,во что одет.
Обществознание
по репродукции картины П.А. Федотова *Прогулка* (1837) определите , кто на ней изображен ,во что одет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине П.А.Федотова "Прогулка" (1837) изображены сам П.А.Федотов, отец художника А.И. Федотов и сводная сестра художника А.И.Калашникова. Художник Федотов одет в форму офицера лейб-гвардии Финляндского полка, его отец одет в плащ, на голове высокий цилиндр, сестра одета в плащ с пелериной, на голове капор с широкими полями и перьями.
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