первые 2 ч лыжник шёл со скоростью 18км/ч потом 2ч со скоростью 15км/ч и ещё 2ч со скоростью 12км/ч.Какое расстояние прошёл лыжник?С какой скоростью должен двигаться лыжник ,чтобы пройти это расстояние за 5ч?

Математика

первые 2 ч лыжник шёл со скоростью 18км/ч потом 2ч со скоростью 15км/ч и ещё 2ч со скоростью 12км/ч.Какое расстояние прошёл лыжник?С какой скоростью должен двигаться лыжник ,чтобы пройти это расстояние за 5ч?

Автор: Гость