первые 2 ч лыжник шёл со скоростью 18км/ч потом 2ч со скоростью 15км/ч и ещё 2ч со скоростью 12км/ч.Какое расстояние прошёл лыжник?С какой скоростью должен двигаться лыжник ,чтобы пройти это расстояние за 5ч?
Математика
первые 2 ч лыжник шёл со скоростью 18км/ч потом 2ч со скоростью 15км/ч и ещё 2ч со скоростью 12км/ч.Какое расстояние прошёл лыжник?С какой скоростью должен двигаться лыжник ,чтобы пройти это расстояние за 5ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = V*t (путь равен = скорость * время) 2*18 = 36 км 1-е расстояние 2*15 = 30 км 2-е расстояние 2*12 = 24 км 3-е расстояние 36+30+24 = 90 км общее расстояние 90:5 = 18 км/ч с такой скоростью должен двигаться лыжник, чтоб пройти это расстояние за 5 часов. Или по-другому: (2*18) + (2*15) + (2*12) = 36+30+24 = 90 км общее расстояние 90:5 = 18 км/ч Ответ: 90 км прошёл лыжник, 18 км/ч
Гость:
18*2=36км со скоростью 18 км/ч 15*2=30км со скоростью 15 км/ч 2*12=24км со скоростью 12 км/ч 36+30+24=90км-прошёл за 6часов вместе 90:5=18км/ч со скоростью должен двигаться лыжник.
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