Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города к зимовки выехали аэросани и двигались со средней скоростью 60 км/ч. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со средней скоростью 15 км/ч На как...
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города к зимовки выехали аэросани и двигались со средней скоростью 60 км/ч. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со средней скоростью 15 км/ч На каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+15 = 75 км/ч общая скорость аэросаней и лыжника 150:75 = 2 часа в пути были и аэросани, и лыжник. S = V*t (Путь равен = скорость * время) 60*2 = 120 км прошли аэросани до встречи 15*2 = 30 км прошёл лыжник до встечи (или можно 150-120 = 30 км)
Гость:
15+60=75(км/ч)- скорость сближения 150:75=2(ч) они встретятся 15*2=30(км)- они встретятся от зимовки Ответ: на расстоянии 30 км лыжник встретит аэросани.
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