Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города к зимовки выехали аэросани и двигались со средней скоростью 60 км/ч. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со средней скоростью 15 км/ч На как...

Математика

Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города к зимовки выехали аэросани и двигались со средней скоростью 60 км/ч. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со средней скоростью 15 км/ч На каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?

Автор: Гость