дата возникновения вкл?? люди..помогите срочно!!
Обществознание
дата возникновения вкл?? люди..помогите срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образование ВКЛ с центром в Новогрудке относится к 1240-м годам. Местные бояре пригласили княжить Миндовга
Гость:
Примерно в 1240-м году.
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