какая орфограмма объединяет эти слова гребень,клубень,бивень
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какая орфограмма объединяет эти слова гребень,клубень,бивень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкий знак обозначающий мягкость согласной!
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