найдите площадь прямоугольника ABCD ,если AC=16 см и образует с одной из сторон угол в 30 градусов

Алгебра
найдите площадь прямоугольника ABCD ,если AC=16 см и образует с одной из сторон угол в 30 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СD=0,5АС=0,5*16=8 (см) (катет, лежащ. против угла в 30 град) АD²=АС²-СD²=256-64=192 АD=8√3 (см) S=AD*CD=8*8√3=64√3 (см²)
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