Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы Или блистали, мой читатель; Синтаксический разбор помогите плииииз!!!!

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Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы Или блистали, мой читатель; Синтаксический разбор помогите плииииз!!!!

Автор: Гость