Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы Или блистали, мой читатель; Синтаксический разбор помогите плииииз!!!!
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Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы Или блистали, мой читатель; Синтаксический разбор помогите плииииз!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Онегин-подлежащее выражено сужествительным(подч.одной чертой) Родился-сказуемое выражено глаголом (двумя чертами) добрый мой приятель-обращение на брегах Невы-обстоятельство выражено предлогом, существительным и существительным (пунктир с точкой) Где-отстоятельство выражено местоимением (пунктир с точкой) может быть-вводное слово(плюсиками) родились блистали-сказуемое выражено глаголом(двумя чертами) вы-подлежащее выражено местоимением (одной чертой) или-предлог мой читатель-обращение(крышечками)))
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