между учениками одного класса разделили поровну 145 тетрадей и 58 ручек.сколько в этом классе учеников

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Необходимо найти общий делитель для чисел 145 и 58: 145 І 5 58 І 2 29 І 29 29 І 29 1 І 1 1 І 1 Оба числа делятся на 29, значит, в классе 29 учеников 145:29=5(тетрадей) - каждому ученику 58:29=2(ручки)- каждому ученику