между учениками одного класса разделили поровну 145 тетрадей и 58 ручек.сколько в этом классе учеников
Алгебра
между учениками одного класса разделили поровну 145 тетрадей и 58 ручек.сколько в этом классе учеников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо найти общий делитель для чисел 145 и 58: 145 І 5 58 І 2 29 І 29 29 І 29 1 І 1 1 І 1 Оба числа делятся на 29, значит, в классе 29 учеников 145:29=5(тетрадей) - каждому ученику 58:29=2(ручки)- каждому ученику
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В КОНЦЕ ГОДА БАНК НАЧИСЛЯЕТ 4% К СУММЕ ВКЛАДА. КАКУЮ СУММУ ПОЛУЧИТ ВКЛАДЧИК ЧЕРЕЗ 3 ГОДА, ПОЛОЖИВ 25 000 Р.?
Геометрия
в треугольнике abc проведены медианы AK и BM пересекающиеся в точке О докажите что треугольники MOK и AOB подобны
Алгебра
группа учащихся решила потратить 150рублей на покупку воды 25руб за бутылку в магазине осталось вода на 40%дороже сколько бутылок воды можно купить...