в треугольнике abc проведены медианы AK и BM пересекающиеся в точке О докажите что треугольники MOK и AOB подобны

Геометрия

в треугольнике abc проведены медианы AK и BM пересекающиеся в точке О докажите что треугольники MOK и AOB подобны

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