длины катетов прямоугольного треугольника равны 9см и 12см.найдите радиус описанной и вписанной окружности около треугольника

Геометрия

длины катетов прямоугольного треугольника равны 9см и 12см.найдите радиус описанной и вписанной окружности около треугольника

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