длины катетов прямоугольного треугольника равны 9см и 12см.найдите радиус описанной и вписанной окружности около треугольника
Геометрия
длины катетов прямоугольного треугольника равны 9см и 12см.найдите радиус описанной и вписанной окружности около треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус вписанной окружности по формуле r=2*S/p S=9*12/2=54 P=9+12+15=36 r=2*54/36=3
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