СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, ЛЮДИ, НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НА ЗАВТРА НАДО, ПЛИИЗ, ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО, УМОЛЯЮ, КТО-НИБУДЬ!!! Я УЖЕ ЭТО ЗАДАНИЕ 5 РАЗ ПОСЫЛАЮ!!! Виділить речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком: А) Яків повів коне...

Қазақ тiлi

СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, ЛЮДИ, НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НА ЗАВТРА НАДО, ПЛИИЗ, ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО, УМОЛЯЮ, КТО-НИБУДЬ!!! Я УЖЕ ЭТО ЗАДАНИЕ 5 РАЗ ПОСЫЛАЮ!!! Виділить речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком: А) Яків повів коней навпростець, і було чутно, як тріщав у них копитами сушняк; Б) Ніна спочатку думала про Якова Македона, що привернув її увагу, та згодом сильніші спогади затісніли його образ, і перед очима постали й люди, і події, що їх довіку не забути; В) То поїзд затримували на станціях, бо колія була зайнята, то машиніст довго домовлявся зі станційна..; Г) Дивовижні сцени можна було побачити в ці.... в таборі той сміявся, той плакав, там обві...

Автор: Гость