СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, ЛЮДИ, НАПИШИТЕ  ПОЖАЛУЙСТА, НА ЗАВТРА НАДО, ПЛИИЗ, ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО, УМОЛЯЮ, КТО-НИБУДЬ!!! Я УЖЕ ЭТО ЗАДАНИЕ 5 РАЗ ПОСЫЛАЮ!!! Виділить речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком: А) Яків повів коне...

Қазақ тiлi
СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, ЛЮДИ, НАПИШИТЕ  ПОЖАЛУЙСТА, НА ЗАВТРА НАДО, ПЛИИЗ, ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО, УМОЛЯЮ, КТО-НИБУДЬ!!! Я УЖЕ ЭТО ЗАДАНИЕ 5 РАЗ ПОСЫЛАЮ!!! Виділить речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком: А) Яків повів коней навпростець, і було чутно, як тріщав у них копитами сушняк; Б) Ніна спочатку думала про Якова Македона, що привернув її увагу, та згодом сильніші спогади затісніли його образ, і перед очима постали й люди, і події, що їх довіку не забути; В) То поїзд затримували на станціях, бо колія була зайнята, то машиніст довго домовлявся зі станційна..; Г) Дивовижні сцени можна було побачити в ці.... в таборі той сміявся, той плакав, там обві... 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вариант В) по-моему))))
Гость:
Я согласна, это будет вариант В Поїзд затримувався - чому?-бо колія зайнята(складнопідрядне з підрядним обставини причини)  Поїзд затримувався,машиніст домовлявся - безсполучникове речення
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