найти корень уровнения корень6x+1=7
Алгебра
найти корень уровнения корень6x+1=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понял, то дано уравнение: [latex]\sqrt{6x}[/latex] +1 =7 Тогда [latex]\sqrt{6x}[/latex] = 6 . X>=0; 6x=36; x=36/6. Ответ: x=6
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