хороша веревка длинная ,а речь короткая.Маленькое дело лучше большого безделья.Верному другу цены нет.Зимой снег глубокий- летом хлеб высокий.За правое дело стой смело. выписать словосочетания сущ прил
Русский язык
хороша веревка длинная ,а речь короткая.Маленькое дело лучше большого безделья.Верному другу цены нет.Зимой снег глубокий- летом хлеб высокий.За правое дело стой смело. выписать словосочетания сущ прил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
веревка длинная, речь короткая, маленькое дело, большое безделье, верный друг, снег глубокий, хлеб высокий, правое дело
Гость:
Верёвка длинная, речь короткая, дело маленькое, безделье большое, другу верному, снег глубокий, хлеб высокий, дело правое
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