Из ведра в бочку перелили сначала половину имевщейся в нем воды,затем 1л и ,НАКОНЕЦ,20% остатка. В итоге количество воды в бочке увеличилось на 10%. Сколько воды было в ведре,если в бочке первоначально было 38 литров воды?
Алгебра
Из ведра в бочку перелили сначала половину имевщейся в нем воды,затем 1л и ,НАКОНЕЦ,20% остатка. В итоге количество воды в бочке увеличилось на 10%. Сколько воды было в ведре,если в бочке первоначально было 38 литров воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х воды было в ведре изначально 38+0,5х+1+((0,5х-1)*0,2)=38+38*0,1 39+0,5х+0,1х-0,2=41,8 0,6х=3 х=5 литров воды было в ведре Ответ: 5 литров воды было в ведре
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