Из ведра в бочку перелили сначала половину имевщейся в нем воды,затем 1л и ,НАКОНЕЦ,20% остатка. В итоге количество воды в бочке увеличилось на 10%. Сколько воды было в ведре,если в бочке первоначально было 38 литров воды?

Алгебра

Из ведра в бочку перелили сначала половину имевщейся в нем воды,затем 1л и ,НАКОНЕЦ,20% остатка. В итоге количество воды в бочке увеличилось на 10%. Сколько воды было в ведре,если в бочке первоначально было 38 литров воды?

Автор: Гость