Текст рассуждение: "Книга источник знания"
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Текст рассуждение: "Книга источник знания"
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Гость:
Бесспорно, книга — источник знаний, но разве дело только в этом? Книга — это источник мудрости и совести, истины и милосердия, гуманизма и доброты. Ги де Мопассан сказал: «Жизнь — гора: поднимаешься медленно, спускаешься быстро». Так вот, книга помогает быстрее подняться на вершину и никогда не опускаться. Она передает нам опыт, который не может быть итогом жизни только одного, даже самого гениального человека. Есть книги, которые не стареют. Они всегда — наши ровесники, с ними не бывает скучно. С обложки скромного томика на меня смотрят большие глава поэта, которые полны грусти. Я часто, перелистывая страницы великого романа, думаю о противоречивом и слож- ном герое, который то поражает своим умом и самокритичностью, то привлекает каким-то необъяснимым обаянием, то отталкивает холодностью и эгоизмом, то вызывает глубокое сочувствие: не осуществилось назначение «великое», погублены необъятные силы, никому не принес счастья этот яркий человек, да и сам он глубоко несчастлив.
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