cos^2a * sin^2a+cos^4a упростить
Алгебра
cos^2a * sin^2a+cos^4a упростить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos^2a * sin^2a+cos^4a=выделяем общий множитель cos^2a * (sin^2a+cos^2a)=используем основное тригонометрическое тождество cos^2a * 1=cos^2 a
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