Придумати речення зі словами:небагато,недобре,нескладно,негарно,невиразно,невисоко,нерідко,невтішно,негайно,неглибоко,недбало,незаконно,нездоланно
Қазақ тiлi
Придумати речення зі словами:небагато,недобре,нескладно,негарно,невиразно,невисоко,нерідко,невтішно,негайно,неглибоко,недбало,незаконно,нездоланно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені мама наказала- негайно зробити домашню роботу. Це незаконно так знущатися над малою дитиною. Я все ж таки завершив цю роботу, а думав-нездоланнло. Тут неглибоко, ниряй. Небагато треба зробити, щоб дпомогти рідній людині. Мені нескладно, ти сам міг це зробити. Негарно вийшло, я заробила гарну оцінку з твоєї допомоги. Ти не виразно розповів вірш.Воно не високо- дістанеш. Ми нерідко бачимося так давай зустрінемо друзів разом.Це було невтішно для мене.
Гость:
Небагато матусь прийшли на батьківські збори.Сьогодні на уроці Ганнуся відповідала недобре.Нескладно згадати усі правила, якщо ти їх вчив.Негарно Ілона вчинила, забрав чужий зошит додому.Щось сьогодні я розповіла вірш невиразно.Невисоко на землею склонилися тополі.Оленка невтішно плакала, тому що її образив Андрійко. Негайно директр визвав до школи батьків Петрика.Люди пірнали і купалися в річці, тому що було неглибоко.Денис недбало відноситься до своїх речей, і тому його діти назваали бруднулею.Сьогодні незаконно відібрали права вождіння у мого дядьки.Нездоланно пісня лине....аж в душу долина.
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