Гость: Гость:

Мені мама наказала- негайно зробити домашню роботу. Це незаконно так знущатися над малою дитиною. Я все ж таки завершив цю роботу, а думав-нездоланнло. Тут неглибоко, ниряй. Небагато треба зробити, щоб дпомогти рідній людині. Мені нескладно, ти сам міг це зробити. Негарно вийшло, я заробила гарну оцінку з твоєї допомоги. Ти не виразно розповів вірш.Воно не високо- дістанеш. Ми нерідко бачимося так давай зустрінемо друзів разом.Це було невтішно для мене.