Є ДЕКІЛЬКА ПОРОСЯТ ОДНАКОВОЇ ВАГИ І ДЕКІЛЬКА ЯГНЯТ ОДНАКОВОЇ ВАГИ. ТРИ ПОРОСЯТКА І ДВА ЯГНЯТКА ВАЖАТЬ 22 КГ А ДВАПОРОСЯТКА І ТРИ ЯГНЯТКА- 23 КГ. ЯКА МАСА ОДНОГО ПОРОСЯТКА І ОДНОГО ЯГНЯТКА.

Гость: Гость:

сложите левые и правые части обоих уравнений: 3 пор + 2 яг + 2 пор + 3 яг = 22 + 23 5 пор + 5 яг = 45 пор + яг = 9 Теперь: 1) 3 пор + 2 яг = 22 по условиям задачи пор + яг = 9, как мы выяснили. Следовательно, 2 ) 2 пор + 2 яг = 18 Учитывая 1) и 2), получаем, что 1 пор весит 4 кг, соответственно 1 яг весит 5 кг.