Є ДЕКІЛЬКА ПОРОСЯТ ОДНАКОВОЇ ВАГИ І ДЕКІЛЬКА ЯГНЯТ ОДНАКОВОЇ ВАГИ. ТРИ ПОРОСЯТКА І ДВА ЯГНЯТКА ВАЖАТЬ 22 КГ А ДВАПОРОСЯТКА І ТРИ ЯГНЯТКА- 23 КГ. ЯКА МАСА ОДНОГО ПОРОСЯТКА І ОДНОГО ЯГНЯТКА.
Математика
Є ДЕКІЛЬКА ПОРОСЯТ ОДНАКОВОЇ ВАГИ І ДЕКІЛЬКА ЯГНЯТ ОДНАКОВОЇ ВАГИ. ТРИ ПОРОСЯТКА І ДВА ЯГНЯТКА ВАЖАТЬ 22 КГ А ДВАПОРОСЯТКА І ТРИ ЯГНЯТКА- 23 КГ. ЯКА МАСА ОДНОГО ПОРОСЯТКА І ОДНОГО ЯГНЯТКА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сложите левые и правые части обоих уравнений: 3 пор + 2 яг + 2 пор + 3 яг = 22 + 23 5 пор + 5 яг = 45 пор + яг = 9 Теперь: 1) 3 пор + 2 яг = 22 по условиям задачи пор + яг = 9, как мы выяснили. Следовательно, 2 ) 2 пор + 2 яг = 18 Учитывая 1) и 2), получаем, что 1 пор весит 4 кг, соответственно 1 яг весит 5 кг.
Гость:
х кг - весит ягнёнок у кг - весит поросёнок Составим систему: 2х+3у=22 | *(-2) -4x-6у=-44 3х+2у=23 | *3 9х+6у=69 5х=25 х=5 2*5+3у=22 3у=12 у=4 Ответ: ягнёнок весит 5 кг, поросёнок - 4 кг
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