Город назвали в свое время "ключом государства Московского". Назовите этот город, у стен которого произошли кровопролитные сражения в начале 17,18вв. и в 1941 и 1943 гг.
Обществознание
Город назвали в свое время "ключом государства Московского". Назовите этот город, у стен которого произошли кровопролитные сражения в начале 17,18вв. и в 1941 и 1943 гг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смоленск - ключ государства московского а его крепость - ожерелье государства Российского
Гость:
Это город Смоленск - самый знаменитый пограничный город того времени. Про Смоленск говорили, что он был так велик, как Рим. Это был замок и город, выстроенный из дуба и защищённый глубокими рвами и острыми кольями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
площадь прямоугольника4225дм в квадрате.ширина его равна 6м5дм.найдите площадь другого прямоугольника,ширина которого составляет тринадцатую часть ...
Математика
я задумал число,прибавил к нему 1,умножил на 2,произведение разделил на 4 и отнял 5.Получилось 7.Какое число я задумал?
Қазақ тiлi
Придумати речення зі словами:небагато,недобре,нескладно,негарно,невиразно,невисоко,нерідко,невтішно,негайно,неглибоко,недбало,незаконно,нездоланно