Город назвали в свое время "ключом государства Московского". Назовите этот город, у стен которого произошли кровопролитные сражения в начале 17,18вв. и в 1941 и 1943 гг.

Обществознание
Город назвали в свое время "ключом государства Московского". Назовите этот город, у стен которого произошли кровопролитные сражения в начале 17,18вв. и в 1941 и 1943 гг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смоленск - ключ государства московского а его крепость - ожерелье государства Российского
Гость:
Это город Смоленск - самый знаменитый пограничный город того времени. Про Смоленск говорили, что он был так велик, как Рим. Это был замок и город, выстроенный из дуба и защищённый глубокими рвами и острыми кольями
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