площадь прямоугольника4225дм в квадрате.ширина его равна 6м5дм.найдите площадь другого прямоугольника,ширина которого составляет тринадцатую часть длины первого,а длина-пятую часть длины первого прямоугольника

Математика

площадь прямоугольника4225дм в квадрате.ширина его равна 6м5дм.найдите площадь другого прямоугольника,ширина которого составляет тринадцатую часть длины первого,а длина-пятую часть длины первого прямоугольника

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