площадь прямоугольника4225дм в квадрате.ширина его равна 6м5дм.найдите площадь другого прямоугольника,ширина которого составляет тринадцатую часть длины первого,а длина-пятую часть длины первого прямоугольника
Математика
площадь прямоугольника4225дм в квадрате.ширина его равна 6м5дм.найдите площадь другого прямоугольника,ширина которого составляет тринадцатую часть длины первого,а длина-пятую часть длины первого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6м 5дм=65дм. 4225:65=65дм-длина первого прямоугольника. 65:13=5дм-ширина второго прямоугольника. 65:5=13дм-длина второго прямоугольника. 13*5=65кв.дм-площадь второго прямоугольника.
Гость:
S прямоугольника=a*b=4225дм ^2 a=6м5дм=65дм 1)b=4225/65=65 дм-длина прямоугольника(т.к. a=b прямоугольник -квадрат) 2)65*(1/13)=5 дм ширина второго прямоугольника 3)65*(1/5)=13 дм длина второго прямоугольника 4)5*13=65 дм ^2 площадь второго прямоугольника Ответ 65 дм ^2
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