Доклад. Тема: Основания неорганические Структура: Состав, строение, классификация, физические свойства, химические свойства с примерами/

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Основания - это сложные вещества, содержащие ионы металла и одну или несколько гидроксильных групп ОН - . Число гидроксогрупп соответствует степени окисления металла: NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 (натрий одновалентен, кальций двухвалентен, а алюминий - трехвалентен). Основания делятся на растворимые в воде (КОН) и нерастворимые в воде (Са(ОН)2). Также основания бывают неорганическими (КОН) и органическими. Физические св-ва Все неорганические основания - твердые вещества, кроме гидроксида аммония (NH4OH). Имеют разный цвет, например: КОН (гидроксид калия) - белый, гидроксид меди (II) (Cu(OH)2) - голубой, гидроксид железа (III) (FeОН3) - красно-бурый. Химические св-ва 1. Основание + Кислота = Соль + Н2О NaOH + HCl = NaCl + H2O 2. Растворимое основание (щелочь) + кислотный оксид = Соль + Н2О 2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O 3. Щелочь + соль = новое основание + новая соль FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl 4. Нерастворимое основание = основной оксид + Н2О Ca(OH)2 = CaO + H2O 5. Изменяют окраску индикаторов лакмус был фиолетовый, а станет синий. фенофталеин был бесцветный, а станет малиновый. метилоранж был оранжевый, а станет желтым.