Сочинение на тему : Роль малюсков в жизни человека и в окружающей среде.
Биология
Сочинение на тему : Роль малюсков в жизни человека и в окружающей среде.
Ответ(ы) на вопрос:
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Значение в природе и хозяйстве велико и разнообразно. Устрицы, мидии, гребешки используются в пищу. Поскольку запасы этих моллюсков истощены, их разводят в больших количествах на морских «фермах» (специально подготовленные отмели и охраняемые от хищников небольшие бухты, искусственные водоёмы). Пресноводные двустворчатые моллюски очищают воду прудов и озёр, в которых они обитают. Мясо пресноводных видов (перловицы, беззубки) используются для корма свиней и уток, а перемолотые раковины моллюсков - для минеральной подкормки молодняка. Из раковин моллюсков изготавливают перламутровые изделия - пуговицы, броши и др. С древних времён человек высоко ценит жемчуг и перламутр, который получают от жемчужниц, морских и пресноводных. Жемчужина образуется, когда в раковину двустворчатых моллюсков попадает инородное раздражающее тело - песчинка или яйцо паразита. Моллюск начинает покрывать её слоями перламутра. Шарик постепенно растёт.
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