АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЭСТОНИИ ОЧЕНЬ СРОЧНО И ОЧЕНЬ КОРОТКО И НЕ НУЖНО КИДАТЬ ССЫЛКИ♥

Гость: Гость:

1) Епископский замок с собором расположенный в центре города Хаапсалу на западе Эстонии. Замок был основан в XIII веке как центр Эзель-Викского епископства. По существующей легенде во время августовского полнолуния на внутренней стене часовни возникает образ Белой Дамы. 2) Монастырь Святой Биргитты бывший католический монастырь находится в Эстонии, в окрестностях в Таллине, Эстония. Принадлежал Ордену Святой Биргитты.