АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЭСТОНИИ ОЧЕНЬ СРОЧНО И ОЧЕНЬ КОРОТКО И НЕ НУЖНО КИДАТЬ ССЫЛКИ♥
Обществознание
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЭСТОНИИ ОЧЕНЬ СРОЧНО И ОЧЕНЬ КОРОТКО И НЕ НУЖНО КИДАТЬ ССЫЛКИ♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Епископский замок с собором расположенный в центре города Хаапсалу на западе Эстонии. Замок был основан в XIII веке как центр Эзель-Викского епископства. По существующей легенде во время августовского полнолуния на внутренней стене часовни возникает образ Белой Дамы. 2) Монастырь Святой Биргитты бывший католический монастырь находится в Эстонии, в окрестностях в Таллине, Эстония. Принадлежал Ордену Святой Биргитты.
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