Составить рассказ на тему "Утро" с глаголами в форме 2 лица единственного числа. Встать, умываться, чистить, делать, причесываться, одеваться, завтракать, уходить.
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Составить рассказ на тему "Утро" с глаголами в форме 2 лица единственного числа. Встать, умываться, чистить, делать, причесываться, одеваться, завтракать, уходить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро. Утром ты просыпаешься в 7 часов утра. Встаешь с кровати и идешь в ванную. Там ты умываешься, чистишь зубы и причесываешься. Дальше ты идешь на кухню и завтракаешь. Если ты не успел доделать уроки вечером, ты делаешь их утром. После этого ты причесываешься, одеваешься и уходишь в школу.
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